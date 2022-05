Morto Boris Pahor | il cavaliere di gran croce che negò le foibe

(Di lunedì 30 maggio 2022) Si è spento a 108 anni, scrittore e intellettuale triestino della minoranza slovena. Nominatodidell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, finì nella bufera per aver negato le

ROMA " E'all'età di 108 anni lo scrittore e intellettuale di lingua slovena di Trieste,Pahor. Ne dà notizia il quotidiano sloveno di Trieste Primorsky Dnevnik. Nato il 26 agosto del 1913 a Trieste,...Lo scrittorePahor si è spento all'età di 108 anni. Nelle immagini la consegna di una onorificenza nel 2020 da parte del Presidente della Repubblica Mattarella. Nato a Trieste nel 1913, Pahor è considerato ...E' morto oggi a 108 anni Boris Pahor. Lo scrittore sloveno ha narrato l'orrore e la tremenda esperienza dei lager.