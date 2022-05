Morta la donna caduta dal terzo piano dell’ospedale di Siracusa

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 30 maggio 2022)– E’lana, che ieri si è lanciata daldell’Umberto I di. Lanon era ricoverata nell’ospedale e, prima della tragedia, vi era stata accompagnata dai figli per un problema di salute. Poi, dopo essere entrata al pronto soccorso, si sarebbe dileguata salendo aldella struttura.Si è sporta in avanti e in tanti l’hanno vista: pazienti e personale sanitario hanno provato a convincerla a non lanciarsi nel vuoto, ma non ce ne è stato il tempo. Lasi è lasciata cade giù ma non èsul colpo. I medici hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita, ma le lesioni riportate nellaerano ...