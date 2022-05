Monza, Silvio Berlusconi fomenta la piazza: “Obiettivo? Vincere” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza di Silvio Berlusconi, dopo diversi tentativi, si è aggiudicato la promozione in Serie A. È la prima nella storia del club biancorosso. A margine dell’importante vittoria ottenuta contro il Pisa di Luca D’Angelo all’Arena Garibaldi, il presidente ed Adriano Galliani hanno parlato degli orizzonti futuri del club neopromosso. Monza, le parole di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani Ecco cosa ha detto Silvio Berlusconi al triplice fischio finale del ritorno della finale Playoff di Serie B: “Meravigliosa serata, abbiamo combattuto per un lungo anno e finalmente siamo arrivati a un traguardo storico – le parole del proprietario del club brianzolo dagli spogliatoi dell’Arena Garibaldi di Pisa, dove si è fermato a lungo a festeggiare con i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Ildi, dopo diversi tentativi, si è aggiudicato la promozione in Serie A. È la prima nella storia del club biancorosso. A margine dell’importante vittoria ottenuta contro il Pisa di Luca D’Angelo all’Arena Garibaldi, il presidente ed Adriano Galliani hanno parlato degli orizzonti futuri del club neopromosso., le parole died Adriano Galliani Ecco cosa ha dettoal triplice fischio finale del ritorno della finale Playoff di Serie B: “Meravigliosa serata, abbiamo combattuto per un lungo anno e finalmente siamo arrivati a un traguardo storico – le parole del proprietario del club brianzolo dagli spogliatoi dell’Arena Garibaldi di Pisa, dove si è fermato a lungo a festeggiare con i ...

