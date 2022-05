Monza in Serie A, squadra a Villa Gernetto dal patron Silvio Berlusconi (Di lunedì 30 maggio 2022) Grande festa a Monza per la storica promozione in Serie A. La squadra, arrivata dopo le 2 a Orio al Serio, ha fatto tappa a Monzello, prima di essere ricevuta a Villa Gernetto dal patron Silvio Berlusconi. Caroselli nelle strade con bandiere con la scritta “Destinazione parAdiso”, secondo quanto riportato da Monza-news. La festa ufficiale è in programma domani sera allo UPower Stadium. I dettagli saranno resi noti nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Grande festa aper la storica promozione inA. La, arrivata dopo le 2 a Orio al Serio, ha fatto tappa a Monzello, prima di essere ricevuta adal. Caroselli nelle strade con bandiere con la scritta “Destinazione parAdiso”, secondo quanto riportato da-news. La festa ufficiale è in programma domani sera allo UPower Stadium. I dettagli saranno resi noti nelle prossime ore. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B MONZA PER LA PRIMA VOLTA PROMOSSO IN SERIE A #SkySport #Monza #SerieB #PisaMonza - Agenzia_Ansa : Monza, storica promozione: è la prima volta in Serie A. In città il boato dei tifosi. Finali dei play off, il club… - matteosalvinimi : Benvenuto al Monza, per la prima volta nella storia in Serie A! E onore al Pisa, che ha lottato fino all’ultimo. #PisaMonza - sportface2016 : #Monza in #SerieA, squadra a #VillaGernetto dal patron Silvio #Berlusconi - RobertDeGuberti : @ZetaZero16 @fracassi95 @GlandeSaggio @stanzaselvaggia Per fortuna non tutti in Italia hanno nella vita la propriet… -