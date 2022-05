Monza in Serie A, Berlusconi senza freni: “Vogliamo vincere il campionato” (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza è in Serie A, nella provincia lombarda è finalmente cominciata la festa. La prima, storica, partecipazione nella massima divisione è un momento che probabilmente non si potrà dimenticare mai. Uno dei principali artefici della promozione è il presidente Silvio Berlusconi. Ormai ex conoscenza della Serie A, dato che per 30 anni è stato il presidente del Milan, prima di vendere al cinese Yonghong Li, complici gli anni complicati fra il presidente e Adriano Galliani con i rossoneri e i posizionamenti inaspettati della società meneghina in campionato. Monza Serie A Berlusconi Silvio Berlusconi, nel post partita di Pisa – Monza, conclusa 3-4, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le parole del presidente sono ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilè inA, nella provincia lombarda è finalmente cominciata la festa. La prima, storica, partecipazione nella massima divisione è un momento che probabilmente non si potrà dimenticare mai. Uno dei principali artefici della promozione è il presidente Silvio. Ormai ex conoscenza dellaA, dato che per 30 anni è stato il presidente del Milan, prima di vendere al cinese Yonghong Li, complici gli anni complicati fra il presidente e Adriano Galliani con i rossoneri e i posizionamenti inaspettati della società meneghina inSilvio, nel post partita di Pisa –, conclusa 3-4, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le parole del presidente sono ...

