Monza, Berlusconi: "Vincere il campionato e fare la Champions" | VIDEO

Silvio Berlusconi, Presidente del Monza neo-promosso in Serie A, lancia la sfida dei brianzoli all'alta classifica per la prossima stagione. Vediamo ed ascoltiamo, dunque, le sue dichiarazioni al termine della finale playoff contro il Pisa. Il VIDEO

stanzaselvaggia : Il Pisa segna al novantesimo contro il Monza e Berlusconi dorme in tribuna. #pisamonza - GoalItalia : Silvio #Berlusconi sogna con il #Monza 'Vogliamo vincere il campionato e andare in Coppa dei Campioni' ?? - Agenzia_Ansa : Monza, storica promozione: è la prima volta in Serie A. In città il boato dei tifosi. Finali dei play off, il club… - Fiodor1976 : comunque, in mezzo ad uno che pensa ai fatti suoi, uno che guarda altrove, una tizia che sembra un fantasma, due ch… - PagliariCarlo : @Robcap10 Il tw era sul Monza di Berlusconi, su Ancelotti e anche sul M. Ma credo che si, tu ti sia perso diverse c… -