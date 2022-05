Monza, Berlusconi suona la carica: “Abituato a vincere, obiettivo Scudetto e zona Champions” (Di lunedì 30 maggio 2022) Nemmeno il tempo di celebrare adeguatamente la prima storica promozione in Serie A, che il presidente Silvio Berlusconi rilancia con lo sguardo verso il futuro nella massima serie e lo fa senza mezzi termini. “Vedremo, io sono Abituato a vincere quindi in Serie A vincere significa Scudetto e zona Champions – afferma nel post-partita di Pisa-Monza il patron dei brianzoli – Conquistare questo risultato dopo 110 anni è bellissimo, una grande gioia per una zona che conta oltre 70mila imprenditori. Abbiamo combattuto e ce l’abbiamo fatta, è stato un anno di grandi gioie con anche lo Scudetto del Milan.” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Nemmeno il tempo di celebrare adeguatamente la prima storica promozione in Serie A, che il presidente Silviorilancia con lo sguardo verso il futuro nella massima serie e lo fa senza mezzi termini. “Vedremo, io sonoquindi in Serie Asignifica– afferma nel post-partita di Pisa-il patron dei brianzoli – Conquistare questo risultato dopo 110 anni è bellissimo, una grande gioia per unache conta oltre 70mila imprenditori. Abbiamo combattuto e ce l’abbiamo fatta, è stato un anno di grandi gioie con anche lodel Milan.” SportFace.

