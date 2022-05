(Di lunedì 30 maggio 2022) “Grazie per aver avuto il coraggio e la capacità di mostrare i vostri sentimenti senza temere la disapprovazione altrui”. Sono le parole che l’assessora alle Pari Opportunità ha rivolto a Rossella e Valentina, le due donne che si sono sposate nel comune di, in provincia di Avellino, nellalocale. La cerimonia è statasabato 28 maggio dal primo cittadino del paese irpino, Girolamo Giaquinto, alla presenza di familiari e amici della coppia, visibilmente commossi. Rossella e Valentina con il sindaco diche ne ha celebrato l’Perché la consacrazione di un amore è sempre un momento emozionante, che davanti all’altare – o in questo caso alla scrivania di un sindaco – ci siano un uomo e una donna, ...

Luce_news : Montoro, celebrata la prima unione civile. A che punto siamo sui matrimoni egualitari? - occhio_notizie : Celebrata la prima Unione Civile in #Campania: gli auguri dell'amministrazione comunale | -

Luce

Ultimo aggiornamento 24 minuti fa S. Massimo vescovoE' stataieri per la prima volta una unione civile a, in Irpinia. Rossella e Valentina si sono sposate in Comune, la cerimonia è statadal sindaco Girolamo Giaquinto . "Alle Unite ... Montoro, celebrata la prima unione civile. A che punto siamo sui matrimoni egualitari Si è celebrata ieri mattina, 28 maggio 2022, la prima unione civile del Comune di Montoro. Il Sindaco Girolamo Giaquinto ha unito civilmente due donne, Valentina e Rossella: "A voi gli auguri dell'Amm ...Grande festa al Comune di Montoro, in provincia di Avellino, dove alla presenza del sindaco Girolamo Giaquinto si è celebrata la prima unione civile della storia: le spose, Valentina e Rossella, si so ...