Monreale | il Cinema Imperia prende forma | in fase avanzata i lavori di ristrutturazione LE IMMAGINI

(Di lunedì 30 maggio 2022)– Sono inper ladel, che si prepara a tornare ad essere un luogo d’incontro, creatività ed arte. “Finalmente si avvicina la conclusione deiper il”, queste le parole del sindaco Alberto Arcidiacono. “Oggi è una giornata importante perché chiudere la struttura con gli infissi conferisce un volto nuovo a quello che è stato un luogo storico per tutta la cittadina normanna. Confidiamo di aprirlo a breve e di metterlo a regime per tutte quelle attività chemerita”. “Inoltre, abbiamo ordinato le poltrone – prosegue l’assessore Geppino Pupella -. Sono state avviate le procedure per gli impianti ...

