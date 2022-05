Monica Vitti: chi era, età, carriera, film, come è morta, malattia, marito, ultime foto (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti per ricordare la grande attrice Monica Vitti, in studio ci saranno Laura Delli Colli, Ricky Tognazzi e Nicoletta Ercole. Dagli studi al successo al cinema di Monica Vitti Monica Vitti è nata a Roma il 3 novembre del 1921 ed è morta sempre nella Capitale il 2 febbraio del 2022. È stata una grande attrice italiana e la sua voce roca e l’innata verve l’hanno accompagnata per quasi 40 anni di carriera cinematografica, dalle interpretazioni drammatiche alla commedia all’italiana che l’hanno fatta amare e apprezzare da tanti. Nata da padre romano e da madre bologne, da bambina ha vissuto a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti per ricordare la grande attrice, in studio ci saranno Laura Delli Colli, Ricky Tognazzi e Nicoletta Ercole. Dagli studi al successo al cinema diè nata a Roma il 3 novembre del 1921 ed èsempre nella Capitale il 2 febbraio del 2022. È stata una grande attrice italiana e la sua voce roca e l’innata verve l’hanno accompagnata per quasi 40 anni dicinematografica, dalle interpretazioni drammatiche alla commedia all’italiana che l’hanno fatta amare e apprezzare da tanti. Nata da padre romano e da madre bologne, da bambina ha vissuto a ...

Advertising

CorriereCitta : Nicoletta Ercole, chi è la costumista: età, film, premi, Monica Vitti - CorriereCitta : Monica Vitti: chi era, età, carriera, film, come è morta, malattia, marito, ultime foto - m5rcury : RT @PhilippeLENOIR2: L'Eclisse (1962) de Michelangelo Antonioni avec Monica Vitti & Alain Delon - OrtigiaFilmFest : L’artista Andrea Chisesi ha donato l’opera “Monica Vitti-fusione su tela” a Ortigia Film Festival. Da qui l'elabora… - SerenettaMonti : @Pezzadazienda @Wonthought2 A me fa venire in mente Monica Vitti e il frigorifero... Non so perché... ?? -