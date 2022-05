Mondiali | Messi ' folle Italia fuori | sarebbe stata tra favorite'

(Di lunedì 30 maggio 2022) "La squadra azzurra èsfortunata. E' una follia abbia vinto gli Europei e non possa partecipare ai. L'è delle più grandi nazionali nella storia della Coppa del Mondo e in Qatar ...

ROMA, 30 MAG - "La squadra azzurra è stata sfortunata. E' una follia abbia vinto gli Europei e non possa partecipare ai Mondiali. L'Italia è delle più grandi nazionali nella storia della Coppa del Mondo e in Qatar avrebbe fatto parte delle favorite, nessuno avrebbe voluto incontrarla". A dirlo è Lionel Messi. 'Sarà una partita ufficiale, ci sarà' riferendosi alla supersfida contro l'Argentina in programma l'1 giugno a Wembley.