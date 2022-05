Mobilità docenti: pochissimi trasferimenti interprovinciali per A046 Discipline giuridiche ed economiche negli anni 2018/22. ANALISI (Di lunedì 30 maggio 2022) prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU - Il Coordinamento Nazionale dei docenti della disciplina dei Diritti Umani, dopo aver analizzato i dati relativi ai trasferimenti interprovinciali, pubblicati il 17 maggio, verso le regioni meridionali (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia) nella serie 2018-2022 consultabili online presso gli USP, evidenzia la situazione catastrofica fatta registrare per i docenti di ruolo appartenenti alla classe di concorso A046 – Discipline giuridiche ed economiche: in totale si riscontrano n. 13 posti senza precedenza e n. 17 posti con precedenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022) prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU - Il Coordinamento Nazionale deidella disciplina dei Diritti Umani, dopo aver analizzato i dati relativi ai, pubblicati il 17 maggio, verso le regioni meridionali (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia) nella serie-2022 consultabili online presso gli USP, evidenzia la situazione catastrofica fatta registrare per idi ruolo appartenenti alla classe di concorsoed: in totale si riscontrano n. 13 posti senza precedenza e n. 17 posti con precedenza. L'articolo .

