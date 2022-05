Missili e sanzioni | Ue e Usa sbattono la porta in faccia a Zelensky

(Di lunedì 30 maggio 2022) Due piccole porte, ma decisamente pesanti, sbattute in. Non c’è solo la situazione sul campo in Donbass a preoccupare il presidente ucraino (“difficile riconquistare terreno”, ha detto). Ma a tenere alta la tensione a Kiev sono anche i rapporti con l’Ue e gli Stati Uniti, principali sponsor della resistenza ucraina di fronte all’invasore russo. Da una parte infatti Joe Biden ha negato le armi a medio raggio richieste dall’Ucraina. E dall’altra l’Unione Europea sembra lontana dal via libera al sesto pacchetto dicosì incisivo come sperato. La mossa di Erdogan È chiaro che ormai la guerra si combatte su più fronti. Innanzitutto ci sono le bombe, che continuano a esplodere inesorabili nell’Est del Paese e ad uccidere: oggi è caduto anche un giornalista francese. Poi ci sono le trattative, sia sul cessate il ...

Ore 15.27 - 'Se ci troviamo in questa situazione è colpa della Commissione Europea, che ha presentato il sesto pacchetto di sanzioni senza ...