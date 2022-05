Milan, rinnovo per Maldini? Atteso Gerry Cardinale in Italia (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra martedì e mercoledì in Italia dovrebbe arrivare il ceo del gruppo Gerry Cardinale. Attesa per il futuro di Maldini al Milan Tra martedì e mercoledì in Italia dovrebbe arrivare il ceo del gruppo Gerry Cardinale che, nei giorni successivi incontrerà Paolo Maldini. Come riporta Calciomercato.com il primo nodo da sciogliere per la nuova proprietà sarà quello legato al contratto di Maldini e Massara. Nonostante l’intervista del direttore tecnico rossonero a La Gazzetta dello Sport abbia fatto discutere molto, il clima in casa Milan è sereno e disteso; l’obiettivo di tutti è quello di remare dalla stessa parte e mettere il bene del club davanti a quello personale. Il Milan prima di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Tra martedì e mercoledì indovrebbe arrivare il ceo del gruppo. Attesa per il futuro dialTra martedì e mercoledì indovrebbe arrivare il ceo del gruppoche, nei giorni successivi incontrerà Paolo. Come riporta Calciomercato.com il primo nodo da sciogliere per la nuova proprietà sarà quello legato al contratto die Massara. Nonostante l’intervista del direttore tecnico rossonero a La Gazzetta dello Sport abbia fatto discutere molto, il clima in casaè sereno e disteso; l’obiettivo di tutti è quello di remare dalla stessa parte e mettere il bene del club davanti a quello personale. Ilprima di ...

cmdotcom : #Milan, clima disteso in vista dell'incontro #Cardinale-#Maldini: le ultime sul rinnovo - AntoVitiello : Confermata e accertata la presenza di una clausola da ben 150 mln di euro nel contratto di Rafa #Leao fin dal primo… - AlfredoPedulla : La nostra ricostruzione. Dicembre 2021: #Inter su #Bremer (no #Milan e #Napoli). Gennaio 2022: #Inter, pole… - Frances54325203 : RT @cmdotcom: #Milan, clima disteso in vista dell'incontro #Cardinale-#Maldini: le ultime sul rinnovo - morelli_rinaldo : RT @KikkoSlice: @morelli_rinaldo Bravo Rinald@, Ricordiamo sempre che un progetto ambizioso sul futuro del Milan, riparte da un rinnovo per… -