Milan, patch celebrativa sulla maglia per festeggiare lo scudetto (Di lunedì 30 maggio 2022) È trascorsa una settimana dalla vittoria dello scudetto e in casa Milan continua a esserci atmosfera di festa. Del resto, non potrebbe essere altrimenti visto che il tricolore mancava ormai da undici anni ed è giunto in modo inaspettato. Il club rossonero ha così organizzato un’iniziativa speciale che potrà essere particolarmente gradita dai tifosi. Chi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) È trascorsa una settimana dalla vittoria delloe in casacontinua a esserci atmosfera di festa. Del resto, non potrebbe essere altrimenti visto che il tricolore mancava ormai da undici anni ed è giunto in modo inaspettato. Il club rossonero ha così organizzato un’iniziativa speciale che potrà essere particolarmente gradita dai tifosi. Chi L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Milan, patch celebrativa sulla maglia per festeggiare lo scudetto - MilanPress_it : In regalo per tutti i tifosi rossoneri in possesso di una maglia di questa stagione la speciale patch dedicata allo… - MilanWorldForum : Milan: la patch speciale sulla maglia Le news -) - clamark80 : @AlbertMotta82 @MSpekled Ragazzi senza pochi giri di parole senza di lui oggi il Milan avrebbe questa patch sulla m… - MentaLInter : @90ordnasselA @Gazzetta_it Ci manca solo che mettano la patch della Champions sulle maglie della Juve con scritto 2… -

eFootball, un nuovo inizio: arriva l'aggiornamento 1.0.0 con tante novità 5 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto FONTE Notizie Relazionate eFootball PES 2022 Giochi Articolo Konami e AC Milan annunciano la partnership: arriverà su eFootball 10 07 Aprile 2022 eFootball: Konami sulle maglie del Milan La patch 1.0.0 in arrivo la prossima settimana dovrebbe risolvere gran parte dei problemi. Questo ... Chiudiamo con le parole di Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan. Una patch per celebrare lo Scudetto AC Milan Milan, patch celebrativa per i tifosi L'iniziativa del Milan per i tifosi che hanno creduto alla vittoria dello scudetto "Succede solo a chi ci crede, Campioni d'Italia 21/22". Questa la patch celebrativa che il Milan farà applicare sulle ... “Succede solo a chi ci crede”: il regalo del Milan ai tifosi rossoneri Bellissima iniziativa del club che decide di fare un regalo emozionante al popolo milanista. Una frase che rimarrà per sempre nella storia ... 5 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto FONTE Notizie Relazionate eFootball PES 2022 Giochi Articolo Konami e ACannunciano la partnership: arriverà su eFootball 10 07 Aprile 2022La1.0.0 in arrivo la prossima settimana dovrebbe risolvere gran parte dei problemi. Questo ... Chiudiamo con le parole di Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di ACL'iniziativa del Milan per i tifosi che hanno creduto alla vittoria dello scudetto "Succede solo a chi ci crede, Campioni d'Italia 21/22". Questa la patch celebrativa che il Milan farà applicare sulle ...Bellissima iniziativa del club che decide di fare un regalo emozionante al popolo milanista. Una frase che rimarrà per sempre nella storia ...