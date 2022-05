Milan, nessuno come te: ogni punto vale 5,5 milioni. Il confronto con i Top Club (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo scudetto del Milan ha un valore eccezionale, e non soltanto per il modo in cui è arrivato, ma anche per il lavoro svolto in società. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo scudetto delha un valore eccezionale, e non soltanto per il modo in cui è arrivato, ma anche per il lavoro svolto in società.

Advertising

FBiasin : Tre cose: 1) Complimenti al #Milan: lo scudetto è andato a un gruppo che nessuno (o quasi) aveva pronosticato come… - fullNam35087976 : RT @capacci6: Come spiegare ai milanesi che del Milan del Monza, del rimbabinimento senile delle finte nozze e delle allucinazioni pseu… - SManchester2003 : @NonEvoluto Ma è mai possibile che a questi qui nessuno gli dica nulla? Sono pronti ad aprire indagini per uno stri… - yassine01937035 : RT @PianetaMilan: #Milan, nessuno come te: ogni punto vale 5,5 milioni. Il confronto con i Top Club #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Milan, nessuno come te: ogni punto vale 5,5 milioni. Il confronto con i Top Club #ACMilan #SempreMilan -