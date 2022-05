Milan, Gazidis: “Ci siamo resi conto di aver raggiunto un risultato monumentale” (Di lunedì 30 maggio 2022) L’amministrato delegato del Milan, Ivan Gazidis, nel corso di una lunga intervista concessa al ‘The Guardian’, ha commentato la vittoria del diciannovesimo Scudetto della storia del club rossonero: “C’è stata immediatamente grande gioia ed euforia dopo il 3-0 contro il Sassuolo, ma solo in seguito ci siamo resi conto di più di aver raggiunto un risultato monumentale. Non solo per quello che abbiamo fatto, ma per come lo abbiamo fatto, che è molto diverso. Credevamo di aver creato qualcosa di speciale già ad inizio stagione, sulla base di una chiara idea di costruire un nuovo Milan molto giovane. Abbiamo la squadra più giovane nella storia moderna a vincere lo scudetto e inoltre abbiamo unità di ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) L’amministrato delegato del, Ivan, nel corso di una lunga intervista concessa al ‘The Guardian’, ha commentato la vittoria del diciannovesimo Scudetto della storia del club rossonero: “C’è stata immediatamente grande gioia ed euforia dopo il 3-0 contro il Sassuolo, ma solo in seguito cidi più diun. Non solo per quello che abbiamo fatto, ma per come lo abbiamo fatto, che è molto diverso. Credevamo dicreato qualcosa di speciale già ad inizio stagione, sulla base di una chiara idea di costruire un nuovomolto giovane. Abbiamo la squadra più giovane nella storia moderna a vincere lo scudetto e inoltre abbiamo unità di ...

Advertising

cmdotcom : #Gazidis: 'Tornati in alto, la gente non ci credeva. #Maldini porta valori del Milan. Continuità e sostenibilità an… - cmdotcom : Il presidente del #Milan, #Scaroni ai giornalisti: 'Sono fortunato ad essere il presidente di questo Milan. Non h… - sportface2016 : #SerieA | #Milan, #Gazidis: 'Ci siamo resi conto di aver raggiunto un risultato monumentale' - DiMarzio : .@acmilan | Le parole dell’amministratore delegato Ivan #Gazidis sullo scudetto e sul progetto rossonero - Coloriousparte6 : Gazidis non conosce vergogna perché non credeva nel progetto di Paolo e voleva quello del tedesco che per quanto è… -