Milan, ad un passo il nuovo acquisto: l’ultimo dettaglio prima della chiusura (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Milan è pronto ad una campagna acquisti mirata per puntellare le zone della rosa che necessitano un ritocco. In questi giorni Divock Origi dovrebbe svolgere le visite mediche con i rossoneri, ma il belga non è l’unico nome così vicino. Paolo Maldini è al lavoro per un difensore centrale di spessore, con candidati come Sven Botman e Gleison Bremer. In centrocampo si punta ad un sostituto di Franck Kessie e i nomi preferiti dai rossoneri sono Jordan Veretout e Renato Sanches. Lang Milan RedBird Per quanto concerne, invece, la fascia destra, il Milan non ha ancora deciso se riscattare o meno Junior Messias. Samu Castillejo, invece, sembra proiettato ormai fuori dal progetto dei rossoneri e diversi club spagnoli sarebbero interessati a lui. Paolo Maldini e Frederic Massara, nel frattempo, hanno bloccato il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilè pronto ad una campagna acquisti mirata per puntellare le zonerosa che necessitano un ritocco. In questi giorni Divock Origi dovrebbe svolgere le visite mediche con i rossoneri, ma il belga non è l’unico nome così vicino. Paolo Maldini è al lavoro per un difensore centrale di spessore, con candidati come Sven Botman e Gleison Bremer. In centrocampo si punta ad un sostituto di Franck Kessie e i nomi preferiti dai rossoneri sono Jordan Veretout e Renato Sanches. LangRedBird Per quanto concerne, invece, la fascia destra, ilnon ha ancora deciso se riscattare o meno Junior Messias. Samu Castillejo, invece, sembra proiettato ormai fuori dal progetto dei rossoneri e diversi club spagnoli sarebbero interessati a lui. Paolo Maldini e Frederic Massara, nel frattempo, hanno bloccato il ...

