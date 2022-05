Mielofibrosi | come misurare gravità malattia dall’andamento variabile

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Ladel midollo osseo che colpisce una persona ogni 100.000, è una patologia dal decorso molto, per cui non è facile prevedere l’andamento. Fin dal suo esordio i pazienti desiderano capire quali potrebbero essere i sintomi che svilupperanno, in quale ordine appariranno e con quale frequenza. E per comprendere megliosi svilupperà lae aiutare i medici a stabilire quale sia la terapia più adeguata, al momento della diagnosi si stabilisce il livello di: basso, intermedio e alto. E’ quanto riporta un articolo pubblicato su Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it), il portale dedicato all’informazione medico-scientifica, realizzato da Novartis. Il decorso della– si legge ...

Ho ricevuto la diagnosi di mielofibrosi a 40 anni. In quel momento - ricorda - la vita si sgretola, tutti i pensieri si concentrano su come fare per sopravvivere". Da appassionata di trekking ha ...ogni anno, la collaborazione fra Ail e Lukemia è molto importante. Quest'anno verranno ... di sindromi mielodisplastiche; della policitemia vera, della mielofibrosi e della immunoterapia'.