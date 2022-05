Michele Criscitiello acquista il 100% di Sportitalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Svolta storica per Sportitalia, canale televisivo dedicato allo sport in onda in chiaro e gratuitamente sul digitale terrestre (canale 60) con un’offerta allargata anche a SoloCalcio (canale 61) e disponibile anche live e on demand sulle principali piattaforme distributive, in streaming e attraverso la App ufficiale dedicata. Michele Criscitiello, già Ceo e direttore è ora L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) Svolta storica per, canale televisivo dedicato allo sport in onda in chiaro e gratuitamente sul digitale terrestre (canale 60) con un’offerta allargata anche a SoloCalcio (canale 61) e disponibile anche live e on demand sulle principali piattaforme distributive, in streaming e attraverso la App ufficiale dedicata., già Ceo e direttore è ora L'articolo

