Michela Persico, bikini da urlo e un sondaggio per i fan: scatto 1 o 2? (Di lunedì 30 maggio 2022) Michela Persico infiamma il web. Lady Rugani ha voluto regalare ai suoi follower due scatti davvero da urlo in bikini Leggi su golssip (Di lunedì 30 maggio 2022)infiamma il web. Lady Rugani ha voluto regalare ai suoi follower due scatti davvero dain

Advertising

dusanxvale : ma la merda sotto le foto di michela persico?? io boh - juperikizi : i commenti sotto l'ultimo post di michela persico sono a dir poco imbarazzanti - gdzingaro : RT @dea_channel: La divina Michela Persico in total white ???????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: La divina Michela Persico in total white ???????????? - dea_channel : La divina Michela Persico in total white ???????????? -