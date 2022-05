Miami-Boston, lo show in gara-7 premia i Celtics: Tatum alle Finals contro i Warriors (Di lunedì 30 maggio 2022) I Boston Celtics si sono qualificati per le 22esime Finals Nba della loro storia, battendo i Miami Heat per 100-96 in gara-7 della serie delle finali di Eastern Conference. Erano 12 anni che Boston non raggiungeva l’ultima fase del campionato di basket americano. Ora lo scoglio più duro per il 18esimo titolo sarà Golden State. Alla FTX Arena, di fronte a oltre 20mila spettatori, vince comunque lo spettacolo: Boston parte forte e nel secondo quarto tocca anche il vantaggio di +17. Butler e compagni però non si arrendono. Proprio il 32enne di Houston è l’ultimo a farlo, guidando la disperata rimonta che porta Miami sul -2. Però l’errore sul tiro che, a 16” dalla fine, poteva cambiare tutto è sempre il suo, ma Butler può consolarsi con i numeri: 35 ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Isi sono qualificati per le 22esimeNba della loro storia, battendo iHeat per 100-96 in-7 della serie delle finali di Eastern Conference. Erano 12 anni chenon raggiungeva l’ultima fase del campionato di basket americano. Ora lo scoglio più duro per il 18esimo titolo sarà Golden State. Alla FTX Arena, di fronte a oltre 20mila spettatori, vince comunque lo spettacolo:parte forte e nel secondo quarto tocca anche il vantaggio di +17. Butler e compagni però non si arrendono. Proprio il 32enne di Houston è l’ultimo a farlo, guidando la disperata rimonta che portasul -2. Però l’errore sul tiro che, a 16” dalla fine, poteva cambiare tutto è sempre il suo, ma Butler può consolarsi con i numeri: 35 ...

Advertising

ilpost : Dopo dodici anni, i Boston Celtics sono di nuovo alle finali della NBA - dchinellato : ???? It’s Golden State vs Boston in the #NBA75 Finals. Game 1 is for Thursday in San Francisco. Miami goes down 100-9… - L_Argomento : Miami ko in gara-7, Boston alle Nba Finals con Golden State - nestquotidiano : Miami ko in gara-7, Boston alle Nba Finals con Golden State - IlModeratoreWeb : Miami ko in gara-7, Boston alle Nba Finals con Golden State - -