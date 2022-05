“Mi sento malissimo” Guendalina Tavassi dopo l’Isola dei famosi non riesce a smettere

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 maggio 2022)Isola deiè tornata a casa da una settimana esatta. Non era in studio nell’ultima puntata andata in onda, ma non c’erano nemmeno gli altri suoi compagni d’avventura che come lei hanno detto no al prolungamento del reality, ovvero Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez. Motivo? In tanti si sono posti la domanda e a quanto pare l’assenza die gli altri è presto detto: in studio, infatti, vengono invitati solo i naufraghi eliminati e non quelli che decidono di abbandonare il reality show per scelta.Isola: “Mi” Ma di certo la ex naufraga fa sentire la sua ...