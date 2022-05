Meteo | torna il caldo africano in Italia | arriva ‘Scipione’

(Di lunedì 30 maggio 2022) Un maggio forse un po’ anomalo e ilto all’improvviso. Forse fin troppo perché le temperature negli ultimi giorni, su tutta, sono state altissime e continueranno così anche nei prossimi giorni, quando è addirittura previsto l’arrivo dell’anticiclone, che è pronto a infiammare la penisola tra martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno. Quandoin? Il grande, come spiegano gli esperti de Il.it, tornerà presto protagonista e farà registrare picchi da record per il periodo, ora che la bella stagione ha preso il via da poco. Da domani, martedì 31 maggio, inarriverà l’anticiclone Scipione, che porterà con sé temperature alte anche nella giornata di ...

Il mese di giugno si aprirà con caldo afoso su tutto il Paese e temperature eccezionalmente alte al Centro Sud. I valori massimi raggiungeranno i 37 - 39 gradi su molte località spingendosi fino a 40 ...L'anticiclone africano rialza la testa : nel corso della settimana le temperature aumenteranno anche se non mancherà qualche acquazzone nelle zone alpine, tratti della Val Padana e dell'Appennino ...Dopo due anni di pandemia torna dal vivo Milano per Gaber, la manifestazione creata e gestita dalla Fondazione Gaber in collaborazione con il Piccolo Teatro e con il sostegno della Regione Lombardia, ...Il brutto tempo del weekend appena trascorso sta per lasciare il posto a una nuova ondata di caldo, torna l'anticiclone Africano. Temperature che in Sardegna che potrebbero arrivare a 40°. 30 Maggio ...