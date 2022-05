Messina, a Merì al via la kermesse artistica internazionale (Di lunedì 30 maggio 2022) Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - Il piccolo borgo di Merì, in provincia di Messina, che negli scorsi mesi è stato al centro di un clamore mediatico internazionale, diventando per alcune settimane ‘capitale' dell'Arte, ha deciso di continuare a portare avanti l'innovazione culturale nel territorio, e dopo la pandemia, rilancia un nuovo progetto attraverso nuova linfa vitale con una mostra internazionale al Museo Antiquarium del Comune. Lo scorso anno con l'evento “Timeless Immortal Art”, il borgo era stato conosciuto nel mondo: in quell'occasione sessanta artisti internazionali hanno trasformato la piazza principale e tutte le vie in museo permanente con le loro opere riprodotte su alcuni arredi, dalle panchine ai muri delle strade, che da anonime si sono colorate diventando una pinacoteca all'aperto. Un progetto unico ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Palermo, 30 mag. (Adnkronos) - Il piccolo borgo di, in provincia di, che negli scorsi mesi è stato al centro di un clamore mediatico, diventando per alcune settimane ‘capitale' dell'Arte, ha deciso di continuare a portare avanti l'innovazione culturale nel territorio, e dopo la pandemia, rilancia un nuovo progetto attraverso nuova linfa vitale con una mostraal Museo Antiquarium del Comune. Lo scorso anno con l'evento “Timeless Immortal Art”, il borgo era stato conosciuto nel mondo: in quell'occasione sessanta artisti internazionali hanno trasformato la piazza principale e tutte le vie in museo permanente con le loro opere riprodotte su alcuni arredi, dalle panchine ai muri delle strade, che da anonime si sono colorate diventando una pinacoteca all'aperto. Un progetto unico ...

