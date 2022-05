Mercato Milan – Il Barcellona non può tesserare Kessie | la situazione

Advertising

AlfredoPedulla : Il #Monza sarà protagonista sul mercato: #Sensi e #Messias (se non sarà riscattato, il #Milan lo stima molto) sono… - Gazzetta_it : Mercato Milan: Origi c'è, poi Lang e il colpo De Ketelaere - calciomercatoit : ??? #Galliani dopo la promozione del #Monza in Serie A: 'Giocare contro il #Milan in campionato un sogno incredibile… - MattiaCapuzzel1 : #Origi ?? #Milan #Dybala ?? #Inter #DiMaria ?? #Juventus Secondo voi quale di questi è la miglior mossa di merca… - sportli26181512 : Papin: ‘Milan, Origi buon giocatore. Nkunku perfetto per Pioli’: Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello spor… -

"Lo Scudetto quest'anno lo vince il Milan che ha 40 milioni in meno del Napoli nel monte ingaggi, questo vuol dire che noi dobbiamo rimetterci sui binari della regola che ci ha fatto da guida in tutti ..." Rallentamento improvviso in casa Barcellona sul mercato in entrata. I blaugrana hanno già ingaggiato due giocatori per questa sessione di mercato.