Mercato immobiliare Bologna II semestre 2021: la rigenerazione urbana premia la città (Di lunedì 30 maggio 2022) foto TecnocasaBologna – Nella seconda parte del 2021 le quotazioni immobiliari di Bologna hanno messo a segno un aumento pari a +1,9%, rallentando la crescita riscontrata nel primo semestre dell’anno. Questo è quanto emerso dall’analisi condotta dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa sulla città. Per quanto riguarda le compravendite, Bologna chiude il 2021 con un aumento delle transazioni pari al 22,6% rispetto al 2020, per un totale di 6.559 immobili scambiati. VARIAZIONE DEI PREZZI (II semestre 2021 rispetto al I semestre 2021) Bologna II SEM 2021 Centro +3,2% Mazzini – Savena +4,6% San Donato – San Vitale +0,7% Bolognina – Corticella +0,0% Borgo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 30 maggio 2022) foto Tecnocasa– Nella seconda parte delle quotazioni immobiliari dihanno messo a segno un aumento pari a +1,9%, rallentando la crescita riscontrata nel primodell’anno. Questo è quanto emerso dall’analisi condotta dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa sulla. Per quanto riguarda le compravendite,chiude ilcon un aumento delle transazioni pari al 22,6% rispetto al 2020, per un totale di 6.559 immobili scambiati. VARIAZIONE DEI PREZZI (IIrispetto al III SEMCentro +3,2% Mazzini – Savena +4,6% San Donato – San Vitale +0,7% Bolognina – Corticella +0,0% Borgo ...

