Maurizio De Giovanni | età | libri | vita privata | famiglia | moglie | Paola Egiziano e figli dello scrittore

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 maggio 2022) Chi èDe, lonapoletano che è diventato famoso scrivendo gialli incentrati sul personaggio del Commissario Ricciardi?De: età eDeè nato il 31 marzo 1958 a Napoli. Dopo aver frequentato il liceo classico ed essersi laureato in Lettere Classiche, ha lavorato per anni come impiegato di banca. Negli anni della maturità, ha poi frequentato un corso di scrittura che lo ha spronato a coronare il suo sogno di diventare unoa tempo pieno e licenziarsi dal suo precedente lavoro. Nel 2005, ha partecipato a un concorso riservato ai giallisti italiani tenuto presso il Gran Caffè Gambrinus, indetto da Porsche. In questo contesto, ha presentato un racconto ambientato ...