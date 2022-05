Matrimonio Fantini – Valli, la coppia più amata di Uomini & Donne ha detto sì (Di lunedì 30 maggio 2022) Marco Fantini e Beatrice Valli convolano a nozze nella splendida Isola di Capri. Ecco i dettagli del lieto evento Dopo anni di convivenza e due figli, Beatrice Valli e Marco Fantini si scambiano la tanto attesa promessa d’amore eterno. La coppia più amata di U&D dice finalmente sì e si sposa in una location da sogno che incanta fan e media. I due, noti per la storia d’amore nata sotto i riflettori del programma condotto da Maria De Filippi, risultano essere tra gli imprenditori digitali più apprezzati sul web: lei per la bellezza mozzafiato e la semplicità che la contraddistingue, lui per il corpo statuario e per la presente figura paterna che dimostra di essere quotidianamente. Insomma, Beatrice e Marco sembrano essere un vero e proprio esempio di vita per ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Marcoe Beatriceconvolano a nozze nella splendida Isola di Capri. Ecco i dettagli del lieto evento Dopo anni di convivenza e due figli, Beatricee Marcosi scambiano la tanto attesa promessa d’amore eterno. Lapiùdi U;D dice finalmente sì e si sposa in una location da sogno che incanta fan e media. I due, noti per la storia d’amore nata sotto i riflettori del programma condotto da Maria De Filippi, risultano essere tra gli imprenditori digitali più apprezzati sul web: lei per la bellezza mozzafiato e la semplicità che la contraddistingue, lui per il corpo statuario e per la presente figura paterna che dimostra di essere quotidianamente. Insomma, Beatrice e Marco sembrano essere un vero e proprio esempio di vita per ...

seiprofumata : RT @trovarsi: io frignando per il matrimonio tra beavalli e marco fantini con alle che accompagna la mamma all’altare, ricordo ancora quand… - trovarsi : io frignando per il matrimonio tra beavalli e marco fantini con alle che accompagna la mamma all’altare, ricordo an… - _Aur18 : RT @eatpraytrash: Matrimonio Valli/Fantini>>>>>>> matrimonio Kardashian Non faccio io le regole. #valliniswedding - eatpraytrash : Matrimonio Valli/Fantini>>>>>>> matrimonio Kardashian Non faccio io le regole. #valliniswedding - autofiorlig : Cose che non avrei mai pensato (voluto) di vedere: un giocatore dell’FC Internazionale che scatta per salvare Ludov… -