Marotta: “Perisic voleva provare una nuova esperienza in Premier League. Sul suo sostituto…” (Di lunedì 30 maggio 2022) Beppe Marotta, direttore generale dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato durante l’evento “L’Amico Atletico” di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano. Di seguito un estratto ripreso da TMW. Marotta: “Lo zoccolo duro della squadra resterà” “Dybala e Lukaku? Da parte nostra non c’è nessuna ansia, non dobbiamo fare nulla in maniera frettolosa. Qualcosa sicuramente abbiamo già fatto in anticipo, provando a giocare prima dei tempi. Ci vuole creatività e coraggio nel fare certe azioni. È chiaro che lo zoccolo duro della squadra resterà. Siamo l’Inter e in quanto tale vogliamo sempre raggiungere traguardi molto ambiziosi”. Perisic ha scelto il Tottenham. “C’è dispiacere, ma voleva provare una nuova esperienza in Premier ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Beppe, direttore generale dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato durante l’evento “L’Amico Atletico” di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano. Di seguito un estratto ripreso da TMW.: “Lo zoccolo duro della squadra resterà” “Dybala e Lukaku? Da parte nostra non c’è nessuna ansia, non dobbiamo fare nulla in maniera frettolosa. Qualcosa sicuramente abbiamo già fatto in anticipo, provando a giocare prima dei tempi. Ci vuole creatività e coraggio nel fare certe azioni. È chiaro che lo zoccolo duro della squadra resterà. Siamo l’Inter e in quanto tale vogliamo sempre raggiungere traguardi molto ambiziosi”.ha scelto il Tottenham. “C’è dispiacere, maunain...

