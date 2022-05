Marotta: “Perisic voleva la Premier League. Mercato? Lo zoccolo duro della squadra rimarrà” (Di lunedì 30 maggio 2022) Beppe Marotta sul Mercato dell’Inter L’amministratore delegato sport dell’Inter Beppe Marotta, a margine di un evento a cui ha partecipato ha avuto modo di parlare del calcioMercato nerazzurro. Queste le sue parole ai cronisti presenti. Parte il Mercato e parte la programmazione della nuova stagione. Che sensazioni ci sono? A breve arriverà il rinnovo con il nuovo allenatore? Quando una stagione finisce le sensazioni sono sempre le stesse. Facendo un consuntivo, è stato un anno in cui abbiamo ben figurato e va dato merito ad allenatore, squadra, società e tifosi. Direi un ringraziamento unico, stiamo già pensando alla prossima stagione con l’Inter che ha un obiettivo, essere sostenibile da un parte e competitiva ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Beppesuldell’Inter L’amministratore delegato sport dell’Inter Beppe, a margine di un evento a cui ha partecipato ha avuto modo di parlare del calcionerazzurro. Queste le sue parole ai cronisti presenti. Parte ile parte la programmazionenuova stagione. Che sensazioni ci sono? A breve arriverà il rinnovo con il nuovo allenatore? Quando una stagione finisce le sensazioni sono sempre le stesse. Facendo un consuntivo, è stato un anno in cui abbiamo ben figurato e va dato merito ad allenatore,, società e tifosi. Direi un ringraziamento unico, stiamo già pensando alla prossima stagione con l’Inter che ha un obiettivo, essere sostenibile da un parte e competitiva ...

