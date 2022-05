Marotta: «Il gap tra la Serie A e gli altri campionati si sta allargando» (Di lunedì 30 maggio 2022) L’AD dell’Inter Giuseppe Marotta si è espresso sulle differenze tra la Serie A e i campionati esteri: ecco le sue dichiarazioni Giuseppe Marotta, AD dell’Inter, tra le tante dichiarazioni rilasciate quest’oggi all’evento “L’Amico Atletico” di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano, ha parlato anche della situazione della differenza tra Serie A e campionati stranieri. LE PAROLE– «Si, il gap si sta allargando e il nostro potere è diminuito. Ci siamo trovati impreparati nel momento della svolta, restando ancorati al mecenatismo degli anni ’90. A Milano c’erano le famiglie Moratti e Berlusconi, oggi Inter e Milan sono in mano a proprietà straniere che hanno portato soldi e un nuovo modello di business. Prima c’è stato un vuoto troppo lungo e perciò non siamo stati in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) L’AD dell’Inter Giuseppesi è espresso sulle differenze tra laA e iesteri: ecco le sue dichiarazioni Giuseppe, AD dell’Inter, tra le tante dichiarazioni rilasciate quest’oggi all’evento “L’Amico Atletico” di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano, ha parlato anche della situazione della differenza traA estranieri. LE PAROLE– «Si, il gap si stae il nostro potere è diminuito. Ci siamo trovati impreparati nel momento della svolta, restando ancorati al mecenatismo degli anni ’90. A Milano c’erano le famiglie Moratti e Berlusconi, oggi Inter e Milan sono in mano a proprietà straniere che hanno portato soldi e un nuovo modello di business. Prima c’è stato un vuoto troppo lungo e perciò non siamo stati in ...

