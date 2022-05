Marotta: 'Dispiaciuti per l'addio di Perisic, ma il futuro non ci spaventa. Mercato? Serve creatività, su Dybala e Lukaku...' VIDEO (Di lunedì 30 maggio 2022) L'amministratore delegato Area Sport dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto all'evento "L'Amico Atletico" presso... Leggi su calciomercato (Di lunedì 30 maggio 2022) L'amministratore delegato Area Sport dell'Inter Beppeè intervenuto all'evento "L'Amico Atletico" presso...

Advertising

biscone69 : RT @pap1pap: Perisic comincia a ciurlare nel manico. (secondo me marotta e ausilio non sarebbero così dispiaciuti se dicesse no grazie). - RetwInter : RT @pap1pap: Perisic comincia a ciurlare nel manico. (secondo me marotta e ausilio non sarebbero così dispiaciuti se dicesse no grazie). - BBilanShit : RT @pap1pap: Perisic comincia a ciurlare nel manico. (secondo me marotta e ausilio non sarebbero così dispiaciuti se dicesse no grazie). - cliexit_ : RT @pap1pap: Perisic comincia a ciurlare nel manico. (secondo me marotta e ausilio non sarebbero così dispiaciuti se dicesse no grazie). - pap1pap : Perisic comincia a ciurlare nel manico. (secondo me marotta e ausilio non sarebbero così dispiaciuti se dicesse no grazie). -