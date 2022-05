Marica Pellegrinelli sempre più innamorata

Advertising

costa577 : Home Spettacolo Gossip “Come ha fatto Eros a lasciarti?”, Marica Pellegrinelli: fisico da paura e lato A che acce… -

Today.it

, di fronte alla sua bellezza eterea il responso dei fan è stato pressoché unanime: nessuna è sensuale come lei! Tra William Djoko el'amore sembra andare a ...La modella celebra il suo 34esimo compleanno ad Ibiza in compagnia del dj William ... Marica Pellegrinelli compleanno d'amore con il nuovo fidanzato William Non stanno più insieme da tempo, ma la coppia formata da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non smette di fare sognare il pubblico italiano. Hunziker si è recentemente appassionata al Karate Kyokush ...Poco dopo la chiusura del matrimonio con Marica Pellegrinelli, si è diffuso un pettegolezzo riguardo un presunto flirt tra Eros Ramazzotti e un’ex Miss Italia. Sin dal suo matrimonio con Michelle Hunz ...