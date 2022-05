Maria Teresa Ruta e la figlia sul loro rapporto

(Di lunedì 30 maggio 2022) La conduttricee laGuenda Goria, si raccontano tra passato e presente al daytime targato Rai uno e condotto da Serena Bortone Oggi è un altro giorno.e Guenda Goria, un racconto a 360° A sciogliere il ghiaccio è proprio la presentatrice con questa premessa : L’età dell’adolescenza è complicata da gestire per le mamme, sopratutto con unatalentuosa che vuole affermare la propria forza. Seguono le parole di Guenda sia sulla madre che sul papà Amedeo: Mamma è una donna che ha sempre avuto a cuore la felicità degli altri. Dà tanto amore ma non si scorda mai qual’è la sua realizzazione. Ha sempre cercato di conciliare i suoi interessi con quelli degli altri…Poi si è innamorata perdutamente ...

Advertising

CislFisascat : RT @CislLombardia: Premio Cocanari allo Ial Lombardia con la bella storia di Maria Teresa e del suo inserimento lavorativo in Esselunga #pr… - DonnaGlamour : Guenda Goria su Maria Teresa Ruta: “Non ha dato priorità ai figli. Sofferto sindrome dell’abbandono” - twitamaldo : @MT_Meli_ Maria Teresa: TI ADORO?? - daniela_prandi : RT @JohannesBuckler: Questa è la storia di Maria Teresa De Filippis che tutti chiamavano “pilotino”. Una donna troppo veloce, troppo liber… - Tiziana767 : RT @CorriereTorino: Maria Teresa Ruta e il libro sui cimiteri: «Il mio giro del mondo parte dal Monumentale» -

NewTuscia

Guenda Goria eRuta si raccontano a 360°. Un ottimo rapporto quello tra figlia e mamma ma che non è stato facile da costruire. Ospiti di Serena Bortone a 'Oggi è un altro giorno', Guenda Goria e...... dell'avvocato difensore Michele Gagliotti, della direttrice del polo museale Mariangela Preta e degli studenti del liceo Scientifico di Soriano, guidati dalla professoressaDaffinà. Al ... Presentazione libro Maria Teresa Muratore | Newtuscia Italia Non ci sono segreti tra Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. Già due anni fa al Gf Vip l'attrice aveva spiattellato in faccia alla mamma tutte le ferite che le ha lasciato la separazione dal padre, Amede ...Guenda Goria e Maria Teresa Ruta si raccontano a 360°. Un ottimo rapporto quello tra figlia e mamma ma che non è stato facile da costruire. Ospiti di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, Guenda ...