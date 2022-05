Maria Laura De Vitis all’Isola de Famosi 2022: chi è, età, altezza, vita privata, Instagram (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi! Il reality show in onda come sempre a partire dalle 21.20 su Canale 5 tiene da sempre incollati allo schermo numerosi telespettatori. Ma, tra sfide sempre più dure ed estenuanti lotte per la sopravvivenza in Honduras sta per arrivare nuova concorrente, Maria Laura De Vitis. Si, avete capito bene. Dopo il trionfo a La Pupa e il Secchione Maria Laura De Vitis sbarcherà in Honduras! L’ex fidanzata di Paolo Brosio è pronta per una nuova avventura, la bella De Vitis sconvolgerà gli equilibri, già precari, dell’Isola? Leggi anche: La Pupa e il Secchione, anticipazioni puntata 22 marzo 2022: arrivano Lulù Selassié e Gianmarco Onestini, il confronto tra Guenda Goria e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata dell’Isola dei! Il reality show in onda come sempre a partire dalle 21.20 su Canale 5 tiene da sempre incollati allo schermo numerosi telespettatori. Ma, tra sfide sempre più dure ed estenuanti lotte per la sopravvivenza in Honduras sta per arrivare nuova concorrente,De. Si, avete capito bene. Dopo il trionfo a La Pupa e il SecchioneDesbarcherà in Honduras! L’ex fidanzata di Paolo Brosio è pronta per una nuova avventura, la bella Desconvolgerà gli equilibri, già precari, dell’Isola? Leggi anche: La Pupa e il Secchione, anticipazioni puntata 22 marzo: arrivano Lulù Selassié e Gianmarco Onestini, il confronto tra Guenda Goria e ...

