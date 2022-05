Maria Antonietta Torriani, la letteratura ironica e la questione femminile (Di lunedì 30 maggio 2022) Benvenuti nell’universo femminile di LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nell’Italia della seconda metà dell’800? alla scoperta di una scrittrice femminile dimenticata e poi riscoperta negli anni 70?. Parleremo di giornalismo, questione femminile, amore e ironia. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a Maria Antonietta Torriani. Maria Antonietta Torriani, nota anche con lo psuedonimo di Marchesa Colombi, è una scrittrice che ha lasciato il segno nella sua epoca diventando, tra l’altro, la prima giornalista del Corriere della Sera. Negli anni successivi è stata poi relegata al ruolo di autrice minore e facilmente dimenticata per poi essere riscoperta negli anni 70? grazie ad Italo Calvino e Natalia Ginzburg. I due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Benvenuti nell’universodi LetteralMente Donna. Faremo un viaggio nell’Italia della seconda metà dell’800? alla scoperta di una scrittricedimenticata e poi riscoperta negli anni 70?. Parleremo di giornalismo,, amore e ironia. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a, nota anche con lo psuedonimo di Marchesa Colombi, è una scrittrice che ha lasciato il segno nella sua epoca diventando, tra l’altro, la prima giornalista del Corriere della Sera. Negli anni successivi è stata poi relegata al ruolo di autrice minore e facilmente dimenticata per poi essere riscoperta negli anni 70? grazie ad Italo Calvino e Natalia Ginzburg. I due ...

