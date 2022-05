Mara Venier punzecchia Renato Zero: “Te l’ho data!”. Il cantante la “gela” (Di lunedì 30 maggio 2022) Renato Zero torna in tv dopo un’assenza di due anni. E lo fa nel salotto dell’amica Mara Venier. La conduttrice Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 30 maggio 2022)torna in tv dopo un’assenza di due anni. E lo fa nel salotto dell’amica. La conduttrice Perizona Magazine.

Advertising

michele_bravi : Stasera ho in serbo una sorpresa per Mara Venier. Ci vediamo su @RaiUno. - Il_Mezzogiorno : Il Summerfest annunciato al Costanzo Show | A Palazzo Reale arriva Mara Venier il 6 luglio? - blueprintjisung : @eIlebelle io farò mara venier - Michele35978010 : RT @michele_bravi: Stasera ho in serbo una sorpresa per Mara Venier. Ci vediamo su @RaiUno. - Gio55981465 : RT @No_nomiecognomi: Mara Venier è grande amica di Renato Zero, quasi sorella di Raffaella Carrà....non può fare una trasmissione senza met… -