Mara Venier ad E’ Sempre Mezzogiorno (Di lunedì 30 maggio 2022) Venier e Clerici Finale di stagione per È Sempre Mezzogiorno. La trasmissione di Rai 1 “va in vacanza”, per riaprire poi battenti a settembre, e ha in serbo un’ultima settimana con ospiti speciali. Possiamo anticiparvi che mercoledì 1 giugno farà il suo ingresso nel “bosco di Via Mecenate” Mara Venier. La signora della domenica si ricongiungerà così con Antonella Clerici per un atteso momento. Nell’ultima settimana del cooking show ci saranno diverse ricette estive che verranno suggerite dai tanti chef che si avvicenderanno come Sempre ai fornelli. Ad affiancare la conduttrice, come di consueto, ci sarà poi il cast fisso del programma. La “zia Cri”, ovvero la cuoca Cristina Lunardini, è pronta a svelare i suoi segreti. Il maestro panificatore Fulvio Marino infornerà nel grande ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 maggio 2022)e Clerici Finale di stagione per È. La trasmissione di Rai 1 “va in vacanza”, per riaprire poi battenti a settembre, e ha in serbo un’ultima settimana con ospiti speciali. Possiamo anticiparvi che mercoledì 1 giugno farà il suo ingresso nel “bosco di Via Mecenate”. La signora della domenica si ricongiungerà così con Antonella Clerici per un atteso momento. Nell’ultima settimana del cooking show ci saranno diverse ricette estive che verranno suggerite dai tanti chef che si avvicenderanno comeai fornelli. Ad affiancare la conduttrice, come di consueto, ci sarà poi il cast fisso del programma. La “zia Cri”, ovvero la cuoca Cristina Lunardini, è pronta a svelare i suoi segreti. Il maestro panificatore Fulvio Marino infornerà nel grande ...

Advertising

michele_bravi : Stasera ho in serbo una sorpresa per Mara Venier. Ci vediamo su @RaiUno. - bloggonotes : #ESempreMezzogiorno Mercoledì 1 Giugno Antonella Clerici ospiterà in studio Mara Venier - davidemaggio : Mercoledì Venier da Clerici in studio - rosi7850 : @ilvoloversinte @ilvolo @mara_venier @IBoschetto IgnazioBoschetto e la sua dolcezza nel cantare (SE)???????????? - lefarey : RT @RaiNews: Alessia Marcuzzi è stata lontana dalla televisione per un anno. E ora è tornata (“Solo per te”): ha risposto alla chiamata del… -