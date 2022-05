Advertising

CMercatoNews : #ItaliaArgentina ??, #Mancini perde i pezzi: #Zaniolo e #Kean sono infortunati ?? e lasciano il ritiro ???? - sportli26181512 : Mancini perde i pezzi: Zaniolo e Kean lasciano il ritiro azzurro: Mancini perde i pezzi: Zaniolo e Kean lasciano il… - pasto_388 : RT @sportface2016: #Italia, #Mancini perde #Kean e #Zaniolo: i due giocatori lasciano il ritiro di Coverciano - yassine01937035 : RT @sportface2016: #Italia, #Mancini perde #Kean e #Zaniolo: i due giocatori lasciano il ritiro di Coverciano - sportface2016 : #Italia, #Mancini perde #Kean e #Zaniolo: i due giocatori lasciano il ritiro di Coverciano -

Dopo Berardi e Pinamonti, il gruppo azzurro del c.t. Robertoanche Kean e Zaniolo: sarebbero indisponibili per le prossime gare, dunque lasceranno nel pomeriggio il raduno della Nazionale. L'attaccante juventino si è infortunato nell'allenamento ...Non arrivano buone notizie per il commissario tecnico della Nazionale Italiana Robertoche, in vista dei prossimi impegni, non potrà contare sul contributo di Moise Kean e Nicolò Zaniolo . L'attaccante della Juventus e il centrocampista della Roma, infatti, non saranno ...Dal ritiro di Coverciano doppio colpo di scena: due calciatori della Nazionale non giocheranno Italia-Argentina, l'annuncio a sorpresa.La Nazionale di Roberto Mancini perde altri due elementi in vista dei prossimi impegni. Moise Kean e Nicolò Zaniolo, indisponibili per le prossime gare, lasceranno nel pomeriggio il raduno di Covercia ...