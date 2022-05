(Di lunedì 30 maggio 2022) Le parole del presidente delche promette che Haaland non sarà l’unico acquisto dei citizens Intervistato dai canali ufficiali del club, il presidente del, Al, promette un grande mercato. ACQUISTI – «Posso confermare che. Stiamo cercando di rafforzare la squadra nelle posizioni necessarie. Come sapete, ogni stagione alcunise ne vanno, e dobbiamo aggiornare continuamente la squadra. Ancora una volta cercheremo di migliorarci e rafforzarci. Penso che abbiamo già fatto due acquisti molto importanti, ma credo che ne faremo un altro paio. Cercheremo di andare il più veloce possibile, ma non è sempre del tutto sotto il nostro controllo». HAALAND – «Il ...

Advertising

waltersafarian : Se cargo al PSG Se cargo al Chelsea Se cargo al Manchester City Se cargo al Liverpool - mauro_suma : Nel 2007 United e Liverpool, quindici anni dopo City e Liverpool, Carlo Re contro le grandi inglesi #Manchester… - SkySportsPL : RODRIIIIII!!! Manchester City equalise!! ?? - RafaPascualH : El @realmadrid ha ganando su #CHAMP14NS derrotando al PSG, Chelsea, Manchester City, Liverpool y la mafiosa UEFA de Ceferino. - Datafriedkin : RT @LAROMA24: ?#Calciomercato @OfficialASRoma, si allontana @DalotDiogo: vuole restare al @ManUtd ??????#AsRoma #Dalot #ManhesterUnited ?? h… -

SPORTFACE.IT

Le parole del presidente delche promette che Haaland non sarà l'unico acquisto dei citizens Intervistato dai canali ufficiali del club, il presidente del, Al Mubarak, promette un grande mercato. ...Non sono però gli arabi del PSG o del, ma resta un fondo che ha determinate logiche peraltro già espresse da Cardinale. In più c'è l'idea di far crescere il club come media company'. Manchester City, Al Mubarak: "Arriveranno altri giocatori, cerchiamo di rinforzare la squadra" Intervistato dai canali ufficiali del club, il presidente del Manchester City, Al Mubarak, promette un grande mercato. ACQUISTI – «Posso confermare che arriveranno altri giocatori. Stiamo cercando di ...Il terzino del Manchester United, Diogo Dalot verso la permanenza Dopo le 30 presenze complessive collezionate in questa stagione, Diogo Dalot potrebbe restare un'altra stagione al Manchester United.