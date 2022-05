Mancano 500 mila lavoratori ma si preferisce il Reddito di Cittadinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) I numeri certificano che il Reddito di Cittadinanza è un buco nell’acqua. A Napoli 9 percettori su 10 hanno rifiutato l’offerta di lavoro. Preferiscono rimanere disoccupati e tenersi il sussidio. E questo mentre la provincia del capoluogo campano vanta il record di beneficiari: oltre 440 mila persone per un costo di 105 milioni di euro. In pratica, solo nella provincia di Napoli si spende in Reddito di Cittadinanza come tutte le regioni del Nord Italia. Al di là della contrapposizione nord-sud, è chiaro a tutti che il sussidio grillino, lungi dall’essere un incentivo a lavorare, altro non è che uno stimolo per rimanere sul divano. Nessuno nega che occorra, da noi come negli altri paesi, una rete sociale per aiutare i disoccupati. Ma il problema è proprio questo: il punto debole del ... Leggi su panorama (Di lunedì 30 maggio 2022) I numeri certificano che ildiè un buco nell’acqua. A Napoli 9 percettori su 10 hanno rifiutato l’offerta di lavoro. Preferiscono rimanere disoccupati e tenersi il sussidio. E questo mentre la provincia del capoluogo campano vanta il record di beneficiari: oltre 440persone per un costo di 105 milioni di euro. In pratica, solo nella provincia di Napoli si spende indicome tutte le regioni del Nord Italia. Al di là della contrapposizione nord-sud, è chiaro a tutti che il sussidio grillino, lungi dall’essere un incentivo a lavorare, altro non è che uno stimolo per rimanere sul divano. Nessuno nega che occorra, da noi come negli altri paesi, una rete sociale per aiutare i disoccupati. Ma il problema è proprio questo: il punto debole del ...

Advertising

fattoquotidiano : Mancano i medici di base in Veneto: 500 sedi vacanti. Il governatore Zaia affida i pazienti ai neolaureati - panfilotto : RT @fattoquotidiano: Mancano i medici di base in Veneto: 500 sedi vacanti. Il governatore Zaia affida i pazienti ai neolaureati https://t… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Mancano i medici di base in Veneto: 500 sedi vacanti. Il governatore Zaia affida i pazienti ai neolaureati https://t… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Mancano i medici di base in Veneto: 500 sedi vacanti. Il governatore Zaia affida i pazienti ai neolaureati https://t… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: Mancano i medici di base in Veneto: 500 sedi vacanti. Il governatore Zaia affida i pazienti ai neolaureati https://t… -