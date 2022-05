(Di lunedì 30 maggio 2022) In casa, è arrivata l’ora di pensare ale Paolod.t. rossonero, è alla ricerca non solo di conferme, ma anche di nuovi progetti. Il nuovo Diavolo, nascerà proprio nelle...

Advertising

acmilan : ??? Paolo Maldini: “Sono orgoglioso del Mister e dei ragazzi. Questo è il risultato di tre anni di duro lavoro. Sper… - PBPcalcio : #maldini su #Gazzetta: “se si scegliesse strategia di mantenimento, senza investimenti, rimarremmo nel limbo tra le… - LeBombeDiVlad : ??? #Milan, prove di rinnovo per #Maldini ??? Dopo le polemiche dei giorni scorsi, arrivano notizie confortanti sul… - Pall_Gonfiato : #Maldini, futuro #Milan: atteso l’incontro con #Cardinale dopo la firma del preliminare - oblivious0110 : @ricky2496 bhè hanno la responsabilità di aver bloccato il mercato. Maldini l’ha detto,lui li avrebbe pure gli acco… -

Sulla Gazzetta il focus principale è suldie l'incontro con colui che sarà il nuovo proprietario del club, Gerry Cardinale . Si vaverso un rinnovo tanto atteso quanto agognato. Per il ...... ma sta per arrivare un'altra notizia decisiva per ildel club. Sbarcheranno a Milano in ... Prima l'accordo con Elliott, poi l'incontro conOggi la Gazzetta dello Sport ha indicato le ...Juventus - “Vado e torno”: parla Chiellini che andrà in America, poi un futuro da dirigente: “È giusto lasciare. Maldini Casa Milan” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Spor ...MilanNews.it. foto di www.imagephotoagency.it. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: 'Maldini-Milan: aria di intesa'. Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, è atte ...