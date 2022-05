“Magro, capelli scuri e senza barba”. Edoardo Tavassi anni fa, le foto prima dell’Isola dei Famosi (Di lunedì 30 maggio 2022) Edoardo Tavassi come era il naufrago prima dell’Isola dei Famosi. Durante il reality show il fratello di Guendalina Tavassi, che ha lasciato l’Honduras per tornare a casa dai figli Salvatore, Chole e Gaia, ha cambiato look in cambio di cibo e la scena è stata esilarante. Inizialmente ha rifiutato, ma dopo le parole di Carmen di Pietro, già pronta a gustare il cibo, non ha potuto dire no e si è lasciato convincere. Sotto la direzione dell’Inviato Alvin, la naufraga Carmen Di Pietro ha rasato il concorrente dando vita a un siparietto a dir poco unico ed esilarante. “Se prima le ragazze non ti filavano, ora puoi provare con questo nuovo look” ha ironizzato l’opinionista Vladimir Luxuria, “Non stai male, ma neanche bene”, ha detto la tra le risate la conduttrice del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)come era il naufragodei. Durante il reality show il fratello di Guendalina, che ha lasciato l’Honduras per tornare a casa dai figli Salvatore, Chole e Gaia, ha cambiato look in cambio di cibo e la scena è stata esilarante. Inizialmente ha rifiutato, ma dopo le parole di Carmen di Pietro, già pronta a gustare il cibo, non ha potuto dire no e si è lasciato convincere. Sotto la direzione dell’Inviato Alvin, la naufraga Carmen Di Pietro ha rasato il concorrente dando vita a un siparietto a dir poco unico ed esilarante. “Sele ragazze non ti filavano, ora puoi provare con questo nuovo look” ha ironizzato l’opinionista Vladimir Luxuria, “Non stai male, ma neanche bene”, ha detto la tra le risate la conduttrice del ...

