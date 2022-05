“Ma che ti sei fumata?”. Domenica In, Renato Zero sbotta contro Mara Venier: “Adesso basta” (Di lunedì 30 maggio 2022) Un’intervista lunga quasi tutto il pomeriggio. Renato Zero a Domenica In è un fiume in piena. Piena di gioia Mara Venier, che per l’occasione è tornata indietro negli anni a raccontare il grande artista romano. Zero ha dedicato gran parte della sua intervista a Raffaella Carrà: “È stato un legame di amore totale. Io ho poco tempo per le vacanze, quando riesco faccio un salto all’Argentario. Io abito proprio attaccato a Raffaella e l’idea che forse riuscirò prima di settembre di passare anche solo dieci giorni e di non sentire quella risata dalla finestra sarà molto dura”. E raccontandosi senza freni, Renato Zero a Domenica In ha ricordato anche quelle esperienze a Sanremo. Eppure ha espresso il suo desiderio di non tornare più: “Mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Un’intervista lunga quasi tutto il pomeriggio.In è un fiume in piena. Piena di gioia, che per l’occasione è tornata indietro negli anni a raccontare il grande artista romano.ha dedicato gran parte della sua intervista a Raffaella Carrà: “È stato un legame di amore totale. Io ho poco tempo per le vacanze, quando riesco faccio un salto all’Argentario. Io abito proprio attaccato a Raffaella e l’idea che forse riuscirò prima di settembre di passare anche solo dieci giorni e di non sentire quella risata dalla finestra sarà molto dura”. E raccontandosi senza freni,In ha ricordato anche quelle esperienze a Sanremo. Eppure ha espresso il suo desiderio di non tornare più: “Mi ...

