Lutto per Rania di Giordania, morto il padre (Di lunedì 30 maggio 2022) La regina ha comunicato la morte dell'ottantottenne Faisal Al-Yasin con un toccante post su Instagram: «Caro papà, riposa in pace», ha scritto a corredo di una foto del padre. La scomparsa dell'uomo arriva in giorni non facili per la corte giordana, ancora turbata dagli strascichi di una congiura sventata l'anno scorso

