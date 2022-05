Lutto nel mondo della Tv, la morte tenuta nascosta: addio all’amato attore (Di lunedì 30 maggio 2022) Il mondo della tv e del cinema sono in Lutto per la morte di uno dei personaggi più noti al pubblico. Il decesso è avvenuto diversi mesi fa, ma la notizia è emersa solo ora. Ancora una volta una morte colpisce il mondo dello spettacolo. Questa volta si tratta di un attore conosciuto dal grande pubblico per essere stato il protagonista di una nota soap opera. Una notizia che ha devastato i tanti fan dello spettacolo che si sono riversati sui social per mostrare il loro rammarico. fonte foto: AdobeStockÈ morto il noto attore di Emmerdale, storica soap opera americana. Si tratta di Andy Devine, attore morto all’età di 79 anni. L’attore era conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 maggio 2022) Iltv e del cinema sono inper ladi uno dei personaggi più noti al pubblico. Il decesso è avvenuto diversi mesi fa, ma la notizia è emersa solo ora. Ancora una volta unacolpisce ildello spettacolo. Questa volta si tratta di unconosciuto dal grande pubblico per essere stato il protagonista di una nota soap opera. Una notizia che ha devastato i tanti fan dello spettacolo che si sono riversati sui social per mostrare il loro rammarico. fonte foto: AdobeStockÈ morto il notodi Emmerdale, storica soap opera americana. Si tratta di Andy Devine,morto all’età di 79 anni. L’era conosciuto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di ...

