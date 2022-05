L’ultimo saluto di Andrea Bocelli alla madre: il gesto dell’artista (Di lunedì 30 maggio 2022) L’artista ha suonato l’organo alla funzione dedicata alla madre Andrea Bocelli, ieri, 29 maggio, ha dato L’ultimo saluto alla made a Lajatico. Ha suonato l’organo per Edi Aringhieri. La mamma dopo alcuni problemi di salute e un ricovero si è spenta venerdì sera a 84 anni. A dare l’annuncio lo stesso artista con un commovente post sui suoi profili social. «Mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una lunga e straordinaria vita per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in Paradiso». Le esequie hanno avuto luogo nella chiesa di San Leonardo Abate, a Lajatico. Un luogo importante per la famiglia Bocelli, dove il tenore si è sposato il tenore e dove sono stati battezzati i suoi figli. Non ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 maggio 2022) L’artista ha suonato l’organofunzione dedicata, ieri, 29 maggio, ha datomade a Lajatico. Ha suonato l’organo per Edi Aringhieri. La mamma dopo alcuni problemi di salute e un ricovero si è spenta venerdì sera a 84 anni. A dare l’annuncio lo stesso artista con un commovente post sui suoi profili social. «Mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una lunga e straordinaria vita per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in Paradiso». Le esequie hanno avuto luogo nella chiesa di San Leonardo Abate, a Lajatico. Un luogo importante per la famiglia, dove il tenore si è sposato il tenore e dove sono stati battezzati i suoi figli. Non ...

