L’Ue apre al tetto massimo al prezzo del gas. Resta la spaccatura sul petrolio: salta ancora l’accordo sulle sanzioni alla Russia (Di lunedì 30 maggio 2022) salta ancora l’accordo fra i Paesi dell’Unione europea sul sesto pacchetto di sanzioni per la Russia. Intanto a Bruxelles c’è una prima apertura verso la possibilità di concordare un prezzo massimo per l’acquisto del gas, ma non per quello del petrolio. Il sesto pacchetto di sanzioni ancora nessun accordo sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per l’invasione in Ucraina. A dividere i membri delL’Ue è soprattutto il prezzo massimo del petrolio. Inoltre i Paesi baltici e quelli dell’Europa orientale non hanno apprezzato la telefonata del presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 30 maggio 2022)fra i Paesi dell’Unione europea sul sesto pacchetto diper la. Intanto a Bruxelles c’è una prima apertura verso la possibilità di concordare unper l’acquisto del gas, ma non per quello del. Il sesto pacchetto dinessun accordo sul sesto pacchetto dicontro laper l’invasione in Ucraina. A dividere i membri delè soprattutto ildel. Inoltre i Paesi baltici e quelli dell’Europa orientale non hanno apprezzato la telefonata del presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz ...

