Ludovica Valli e lo scivolone al matrimonio della sorella Beatrice

(Di lunedì 30 maggio 2022) Una location da sogno per il grande giorno di. La cerimonia, però, stava per diventare anche luogo di un piccolo e buffo incidente, scampato per un pelo dallaminoremo, che stava per inciampare sulle scale. Vi raccomandiamo... Uomini e donne: le nozze di Isabella Ricci e Fabio Mantovani Ildie Marco Fantini è stato a lungo rimandato a causapandemia da Covid-19. A Verissimo la moaveva rivelato a Silvia Toffanin che, seppur fosse previsto per settembre 2021, lo avevano poi spostato al 29 maggio 2022, e finalmente i due novelli sposi hanno potuto dirsi di sì ...

Advertising

instaNewsIT : Ludovica Valli un incanto a Capri #uominiedonne - fainformazione : Ludovica Valli scivola sulle scale al matrimonio della sorella Beatrice e diventa virale sui social! Beatrice Vall… - fainfocultura : Ludovica Valli scivola sulle scale al matrimonio della sorella Beatrice e diventa virale sui social! Beatrice Vall… - SoleAnSor : RT @ioscioccataa: i tacchi di ludovica valli al matrimonio x favore io ci credo che si stava schiantando a terra #valliniswedding #beatri… - ioscioccataa : i tacchi di ludovica valli al matrimonio x favore io ci credo che si stava schiantando a terra #valliniswedding… -

'Che meraviglia' le ultime pose in acqua senza limiti di. La modella sfoggia in primo piano la sua silhouette con una mossa imprevedibile. Le prime settimane di mare nella penisola hanno un sapore d'altri tempi per la bellissima modella e ...Le damigelle per l'occasione erano le sorelle Eleonora e- - - DA SOGNO - Per la cerimoniaha scelto un vestito bianco lungo con spalle scoperte, da vera principessa. I capelli ...Durante il matrimonio della sorella Beatrice, Ludovica Valli ha rischiato di cadere sulle scale per l'altare insieme a Eleonora.Il matrimonio di Beatrice Valli è stato iper fotografato sui social network. Tra le tante persone che hanno partecipato c’è chi ha rischiato lo scivolone: stiamo parlando ...